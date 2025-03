I "trattori" rovinano la festa a Lollobrigida: il ministro contestato alla sua kermesse sull'Agricoltura

La tre giorni dedicata all'agroalimentare italiano inizia con le urla: il ministro dell'Agricoltura viene interrotto durante il primo panel dell'evento, dove era ospite il Commissario europeo Raffaele Fitto: "Noi lavoriamo in mezzo al fango e alla merda", dicono gli agricoltori

Il movimento dei trattori è tornato a fare rumore. Oggi 24 marzo a Roma ha preso il via "Agricoltura È", la tre giorni dedicata al mondo agroalimentare italiano organizzata dal ministero in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma. Ad aprire il villaggio allestito nella nuova area pedonale di piazza della Repubblica, questa mattina, è stato il capo dello stato Sergio Mattarella. Mentre nel pomeriggio l'ospite di spicco era il Commissario europeo alla Coesione Raffaele Fitto. Ed è stato proprio durante il suo panel che un gruppo di persone ha interrotto l’evento e ha contestato sia l’ex ministro per il Pnrr sia il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, insieme a Fitto sul palco.



Ad alzare la voce sono state circa cinque o sei persone che fanno riferimento ai movimenti agricoli dei trattori che lo scorso anno hanno protestato in tutta Italia e a Bruxelles. Centrale il tema della Pac: "Quella non va a noi agricoltori quanto piuttosto all’agroindustria, noi facciamo la fame e i nostri figli non riesco a pagarsi nulla, nemmeno il mutuo".



Durante il panel Lollobrigida ha cercato più volte di calmare gli animi e ha invitato gli agricoltori a un confronto a margine dell’evento, ma senza successo. La contestazione era prevista: proprio qualche giorno prima, ha spiegato il ministro, era giunta la notizia che durante l’apertura di "Agricoltura È" ci sarebbe stata una piccola manifestazione. Tra i volti noti delle proteste c'è Salvatore Fais di Riscatto Agricolo. Ma non solo: presenti anche Agricoltori Italia e Futuro agricolo del Lazio, sigle diverse e frammentate anche lo scorso anno. Insieme agli agricoltori c'era anche l’ex eletta con il Movimento 5 stelle Silvia Benedetti.

Fitto e Lollobrgida alla fine sono stati costretti a interrompere l’incontro, arrivato comunque a un’ora di durata. A margine dell’evento poi i contestatori sono rimasti all’interno della sala, accerchiati dalle forze dell’ordine e dalla sicurezza. Ma il tutto si è concluso in maniera pacifica.

Il villaggio di "Agricoltura È" starà in piazza della Repubblica fino a mercoledì, proprio il giorno in cui alle 18 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che chiuderà la tre giorni dedicata alla filiera italiana.