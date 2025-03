John Elkann in Parlamento: l'audizione su Stellantis

Il presidente del gruppo automobilistico a Montecitorio per parlare del futuro della produzione in Italia. Le opposizioni sul piede di guerra, mentre i rapporti con FdI si sono fatti meno tesi

Oggi è il giorno di John Elkann in Parlamento. Il presidente di Stellantis, ora amministratore delegato ad interim, tiene un'audizione nella Sala Mappamondo di Montecitorio, davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. La stessa sala dove lo scorso 11 ottobre si è svolta l'audizione dell'ex ad Carlos Tavares, dimessosi dall'incarico a dicembre.

Nei mesi scorsi, con l'emergere sempre più forte delle difficoltà del gruppo sugli stabilimenti italiani, i partiti di opposizione e maggioranza hanno insistito molto affinché il presidente Elkann si confrontasse con il Parlamento sui prossimi passi che Stellantis avrebbe compiuto in Italia.

Nel frattempo, molte cose sono cambiate. Subito dopo le dimissioni a sorpresa di Tavares, il gruppo ha stretto con il ministero del Made in Italy un “Piano Italia” in cui ha ribadito la centralità del nostro paese nel suo piano industriale, garantendo per il 2025 investimenti da 2 miliardi per gli stabilimenti italiani e 6 miliardi di acquisti a fornitori operanti in Italia. Parallelamente, sembrano essersi calmate le acque con Fratelli d'Italia, anche in seguto alle frequenti richieste di incontri preparatori e telefonate degli addetti alle relazioni istituzionali di Stellantis con i parlamentari meloniani. Un rapporto rinsaldato, tanto da far credere al leader di Azione Carlo Calenda, da sempre scettico verso le scelte industriali del gruppo, di essere rimasto l'unico a criticare Elkann : “Me sa che domani je meno solo io…e che voi state boni”, ha detto al Foglio.

