Salvini sulla telefonata Trump-Putin: "Un passo avanti mentre una certa Europa parla di armi"

A margine del colloquio tra la Casa Bianca e il Cremlino, il leader della Lega esulta per il successo della diplomazia sulle armi. "Una notizia bellissima che avvicina una pace che sembrava lontana". E ne approfitta per attaccare Bruxelles

Il vicepremier Matteo Salvini non fa mancare, nemmeno questa volta, il supporto al suo mito d'oltreoceano Donald Trump, protagonista di una telefonata con Putin che, nello scenario di guerra con l'Ucraina, riporta la diplomazia in prima pagina. A margine del colloquio fra Washington e Mosca, che si è conclusa poco fa, è stato reso noto che la Russia ha accettato un cessate il fuoco "sulle infrastrutture energetiche" e l'avvio dei "negoziati per la tregua nel Mar Nero", predisponendo anche uno scambio di 175 prigionieri di guerra. "La telefonata distensiva tra Trump e Putin è una notizia bellissima che avvicina una pace che sembrava lontana", scrive il leader della Lega su X, lanciando una prevedibile frecciatina che rispecchia le politiche del suo partito contro le armi: "Un passo in avanti importante e ancora più incredibile nelle ore in cui una certa Europa parla di armi e guerra".

La telefonata distensiva tra Trump e Putin è una notizia bellissima che avvicina una pace che sembrava lontana.

Un passo in avanti importante e ancora più incredibile, nelle ore in cui una certa Europa parla di armi e guerra. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 18, 2025

In supporto al segretario di partito, il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, ha aggiunto: "La Lega come spesso accade, anticipa situazioni che poi si verificano: è due anni che diciamo che accanto al giusto sostegno all'Ucraina bisognava accompagnare anche una fase più dedicata alla diplomazia per la soluzione del conflitto".