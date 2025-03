Cosa sappiamo della telefonata fra Trump e Putin

La Russia accetta un cessate il fuoco "sulle infrastrutture energetiche" e l'avvio di "negoziati per una tregua nel Mar Nero". Russia e Ucraina si scambieranno 175 prigionieri di guerra. Ma per una pace più duratura, il Cremlino chiede la "cessazione completa dell'assistenza militare straniera" a Kyiv

Putin ha accettato la proposta di Trump secondo cui Russia e Ucraina devono interrompere per 30 giorni i reciproci attacchi alle infrastrutture energetiche e ha già impartito l'ordine all'esercito russo. L'accordo sulla tregua, benché così specifica, arriva dopo che il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno avuto una lunga conversazione al telefono. La chiamata, che la Casa Bianca ha dichiarato essere iniziata intorno alle 10 di mattina (le 15 in Italia), è durata più di due ore, secondo il Cremlino. Secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass, Mosca ha aggiunto che entrambi si sono espressi a favore della normalizzazione delle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione sulla telefonata:

"Oggi, il Presidente Trump e il Presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura. Hanno anche sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia.



Il sangue e i tesori che sia l'Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per i bisogni del loro popolo.



Questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e avrebbe dovuto concludersi molto tempo fa con sinceri e buoni sforzi per la pace. I leader hanno concordato che il percorso verso la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente. Questi negoziati inizieranno immediatamente in medio oriente.



I leader hanno parlato ampiamente del medio oriente come di una regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti. Hanno inoltre discusso della necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire la più ampia applicazione possibile. I due leader hanno condiviso l'opinione che l'Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele.



I due leader hanno concordato che un futuro con un rapporto bilaterale migliorato tra Stati Uniti e Russia ha un enorme potenziale positivo. Ciò include enormi accordi economici e stabilità geopolitica quando la pace sarà raggiunta."

Inoltre, secondo la Tass, Russia e Ucraina si scambieranno 175 prigionieri di guerra da ciascuna parte. Tra questi, la Russia consegnerà a Kyiv 23 militari ucraini gravemente feriti. Secondo l'agenzia russa, Putin e Trump hanno concordato di restare in contatto e di istituire gruppi di esperti sulla risoluzione della crisi ucraina.

Durante la telefonata, Putin ha detto che la risoluzione del conflitto deve essere "globale, sostenibile e a lungo termine", tenendo conto degli interessi di sicurezza della Russia e delle cause profonde della guerra, come aveva già anticipato il Cremlino nella sua prima risposta alla proposta di tregua di Trump, cinque giorni fa. Putin ha sollevato "punti importanti" – fanno sapere dal Cremilno – sul monitoraggio della tregua e per impedire che venga utilizzata da Kyiv per mobilitare più soldati e per riarmarsi.

Per quanto riguarda una pace più a lungo termine, il Cremlino ha detto che "la condizione fondamentale per prevenire l'escalation del conflitto e lavorare alla sua risoluzione con mezzi politici e diplomatici dovrebbe essere la cessazione completa dell'assistenza militare straniera e la fornitura di informazioni di intelligence a Kyiv". Una "condizione chiave" che potrebbe risultare difficile accettare sia per l'Ucraina sia per i suoi vicini europei.

È stata la prima conversazione nota tra i due leader da quando l'Ucraina ha accettato la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni sostenuto dagli Stati Uniti, a patto che la Russia faccia lo stesso.