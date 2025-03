Gualtieri paga la piazza di Michele Serra. La Lega chiede chiarimenti

Roma Capitale ha utilizzato 270 mila euro di fondi pubblici per organizzare l'evento per l'Europa promosso da Repubblica. I consiglieri leghisti Santori e Politi presentano un esposto alla Corte dei conti: "Comizio politico spacciato per evento istituzionale"

Duecentosettantamila euro. È la cifra che Roma Capitale ha fornito per supportare la manifestazione promossa da Michele Serra e Repubblica che si è tenuta sabato scorso a Piazza del Popolo a Roma. La conferma ufficiale l'ha data lo staff del sindaco Gualtieri al Giornale, spiegando che si è trattato di "una manifestazione istituzionale e non politica, promossa da sindaci di diversi schieramenti, a sostegno dell'Unione europea". La Lega capitolina con una nota ha fatto sapere di voler presentare un esposto alla Corte dei conti per chiedere chiarezza sulla determinazione dirigenziale RH/739/2025 che ha stanziato i fondi.

“Quanto accaduto lascia sconcertati. Il finanziamento della manifestazione da parte del Comune di Roma è stato confermato e la verità sta venendo a galla", dichiarano in una nota congiunta i consiglieri leghisti Fabrizio Santori e Maurizio Politi, che aggiungono: "La Lega chiederà di discutere oggi in Aula Giulio Cesare una mozione per avere tutte le necessarie spiegazioni dal sindaco Gualtieri su quanto accaduto e sta per depositare un esposto alla Corte dei Conti".

I consiglieri attaccano Gualtieri: "La spesa per la manifestazione è stata giustificata come rientrante nelle attività di Roma Capitale, nonostante in altre occasioni il sindaco abbia negato l’utilizzo di spazi istituzionali a iniziative promosse da associazioni. Le spese per l'affitto del palco, l'amplificazione, la pulizia straordinaria delle strade, le transenne, l'occupazione del suolo pubblico e ogni altro costo organizzativo, compresi gli straordinari della Polizia Locale, per un comizio politico spacciato per evento istituzionale. I cittadini hanno il diritto di conoscere come vengono spesi i loro soldi, specie in tempi di ristrettezze economiche”.

"Il sindaco Gualtieri ha scelto di partecipare indossando addirittura la fascia tricolore, rappresentando così l'intera città di Roma in un'iniziativa, al contrario, chiaramente divisiva: la piazza cantava 'Bella Ciao', e, pur esibendo le bandiere della pace, chiedeva il riarmo dell'Europa. Un messaggio ambiguo e non condiviso da tutta la cittadinanza", si legge ancora nella nota. I leghisti sottolineano poi incertezze e divisioni della sinistra che sono state palesi a tutti nelle ultime settimane. Soprattutto quelle del Pd, che è arrivato alla piazza completamente spaccato dopo il voto a Strasburgo, nonostante la giacca blu della segretaria dem Elly Schlein.