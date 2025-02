Nuove frontiere del governo nì vax

Guerra all’Oms, consulenti anti vaccinisti, complottismi. Il freno che manca a questa maggioranza

La maggioranza ha un problema con i vaccini. Le prese di posizione oltreoceano di Trump hanno sdoganato la post verità su questo tema, come dimostra la battaglia della Lega che chiede l’uscita dell’Italia dall’Oms e Fratelli d’Italia costretta a rassicurare – a mentire – sull’assenza dei vaccini dal nuovo piano pandemico. Lunedì si è fatto un ulteriore passo in avanti. Il Senato ha ospitato un convegno contro l’Oms su iniziativa di Claudio Borghi (Lega). Presente all’incontro, la microbiologa Maria Rita Gismondo che si è spinta ben oltre la critica all’Oms. Secondo Gismondo non si sarebbe dovuto vaccinare in pandemia, “hanno dovuto adattare i vaccini alle varianti, o almeno questo è quello che dicono visto che la loro composizione è coperta da segreto militare”, ha aggiunto, gettando ombre tanto sulla loro composizione quanto sul loro effettivo aggiornamento. “L'Oms, che doveva proteggerci, ha continuato a dire che bisognava vaccinare e vaccinare. Ma per conoscere gli effetti collaterali di questi vaccini è necessario studiarli per almeno 20-30 anni”, ha sottolineato ponendo dubbi sulla loro sicurezza. Il vero problema è che dallo scorso ottobre Gismondo è diventata consulente del ministro della Salute Schillaci.

E’ stato poi il turno di Giovanni Frajese, specialista in endocrinologia, con il quale si è passati al complottismo sull’origine del virus: “Sul Sars-CoV-2, con tutto quello che ha comportato, c’è la firma del brevetto di Moderna (1997). Senza il sito di clivaggio della furina brevettato da Moderna il virus non avrebbe mai infettato l’uomo. Dire che è naturale è ridicolo”. A seguire, è stato illustrato un grafico tratto dal libro di Kennedy Jr per dimostrare come i vaccinati siano i più esposti ai rischi di malattie dovute ai virus. Frajese ha rivolto pesantissime accuse all’Oms e al governo precedente: “Nei suoi manuali l’Oms parla di pedofilia, e il governo precedente li ha recepiti”. Frajese è stato nominato consulente per la commissione d’inchiesta sul Covid, non fosse ancora chiaro l’indirizzo antiscientifico di questa maggioranza.