Nordio e Santanché, doppia mozione di sfiducia. La diretta dalla Camera

Oggi alle 11 alla Camera inizia una seduta che vedrà due discussioni su mozioni di sfiducia: una nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'altra per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, alle 15.30 subito dopo una commemorazione per l'ambasciatore Luca Attasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo quattro anni fa. Per quanto riguarda il ministro Nordio ci sarà solamente la discussione generale, con il voto che sarà calendarizzato in seguito, mentre per Santanchè la discussione si è già svolta il 10 febbraio scorso, e oggi si arriverà alla votazione. Santanchè parlerà per una ventina di minuti e dopo di che si voterà a scrutinio palese. Come scriviamo oggi sul Foglio, quella nei confronti della ministra del Turismo "sarà una difesa d’ufficio", con i partiti della maggioranza di centrodestra che "le vanno sì in soccorso", ma "senza interventi di big". Anche perché "la decadenza di Santanchè potrebbe essere molto più legata all’esito dell’altra inchiesta che la vede coinvolta: quella con l’ipotesi di accusa di truffa ai danni dell’Inps durante l’epidemia da Covid-19. [...] Ipotesi che potrebbe prendere piede nei prossimi mesi, dato che le udienze di quel filone processuale si chiuderanno entro maggio".

Leggi anche: alla camera La difesa (fredda) di Santanchè. Il centrodestra manda in Aula le terze file Luca Roberto

Dove seguire in diretta le mozioni di sfiducia a Nordio e Santanchè

La discussione delle mozioni di sfiducia sarà disponibile nella diretta ufficiale della Camera dei deputati. Anche il Foglio la trasmetterà qui in diretta.