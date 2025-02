Meloni: “Gli Emirati Arabi Uniti investiranno 40 miliardi in Italia. È una giornata storica”

“Oggi è una giornata storica. Questo è uno dei casi in cui utilizzare la parola 'storico' non vuol dire usarla a sproposito. Questa è un'altra tappa fondamentale nei nostri rapporti”. Così la Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma. Fra i presenti anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al NahyanIl, che la premier ha incontrato in mattinata a Palazzo Chigi. Ieri invece è stato ricevuto al Quirinale per una cena con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con le più alte cariche dello stato.

Quella del forum “è un'occasione in cui sottolineare come Italia ed Emirati Arabi Uniti insieme abbiano deciso di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima”, ha aggiunto, sottolineando il fatto che “in questa giornata abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui”.

Passando alle cifre, gli Emirati Arabi Uniti “hanno deciso di investire nella nostra economia 40 miliardi di dollari; una dimostrazione di fiducia verso l'Italia e la sua economia”. Fra gli investimenti esteri “più rilevanti e più imponenti per la storia della nostra nazione” ha detto Meloni, secondo cui “si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell'Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia”.

Concentrazione sugli assi strategici, in un'ottica di lungo periodo e con un orizzonte stabile. Questi sono i cardini della collaborazione che la premier intende sviluppare con il governo emiratino: “Vogliamo declinare questo lavoro sulle tematiche che saranno centrali nei prossimi anni, quindi chiaramente dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale ai data center, dal dominio subacqueo alla ricerca spaziale, dalle energie rinnovabili alle terre rare”.

Il Piano Mattei per l'Africa è un altro grande ambito di cooperazione comune. “Gli Emirati Arabi Uniti e lo sceicco Mohammed sono stati tra i primi a sostenere questa strategia italiana di cooperazione nuova con il continente africano”. Gli accordi sottoscritti oggi, ha proseguito Meloni, “ci permetteranno di coinvolgere sempre meglio e sempre di più il settore privato in questa importante strategia”.

La relazione fra il nostro paese e gli Emirati Arabi Uniti esiste già da tempo. "L'Italia è il suo secondo partner europeo” ha ricordato Meloni, “l'export nazionale cresce a ritmo sostenuto, gli investimenti delle nostre aziende nell'economia emiratina sono aumentati del 50 per cento negli ultimi 5 anni”. Dati significativi, a dimostrazione del fatto che “già ci troviamo molto bene a lavorare insieme, e da oggi lo faremo ancora meglio e ancora di più”.

“Abbiamo scritto una splendida inedita pagina della nostra storia comune e so che ne scriveremo molte altre insieme” ha concluso la presidente del Consiglio, aggiungendo che i due paesi lavoreranno insieme “nel nome dell'amicizia che ci lega ma soprattutto nel nome del benessere, della prosperità dei nostri popoli, e nel nome di una tentativo di dare una mano in uno scenario globale che chiaramente ha bisogno di certezze”.