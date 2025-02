Meloni al Cpac: "Trump non si allontanerà dall'Europa. Difendere Ucraina da brutale aggressore"

La premier italiana in video-collegamento alla convention dei conservatori americani a Washington: "La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l'Italia, ma erano fake. L'Italia sta meglio". "Senza l'America non c'è il mondo occidentale"

“Non potevo mancare a questa edizione” del Cpac. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento in video-collegamento al Cpac, la convention dei conservatori americani tenuta a Washington. “Vorrei veramente dire grazie - ha proseguito - a tutti gli italo americani perché siete stati ambasciatori eccezionali del genio italiano”.

E poi: “La propaganda diceva che un governo conservatore avrebbe isolato l'Italia, avrebbe scoraggiato gli investitori, avrebbe soppresso le libertà, ma erano fake. L'Italia sta meglio, occupazione a livelli record, l'economia cresce, il flusso degli immigrati si è ridotto del 60%. Stiamo facendo aumentare le libertà in tutti quanti gli aspetti della vita del paese”.

La premier si è poi concentrata sui temi internazionali: "I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi. Io lo conosco, e scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l’Europa come distante, lontana. Io vi dico: non è così". "Io stessa ho chiesto all'Europa di riscoprire la propria verità la propria anima" che è stata "sacrificata sull'altare del mercato, della burocrazia: l'Europa non è persa e non si perderà mai se i conservatori rimangono a combattere". Poi ha aggiunto che “dobbiamo dire forte e chiaro a coloro che attaccano l'Occidente da fuori, che lo sabotano da dentro: senza l'America non c'è il mondo occidentale”.

Per la premier, gli Stati Uniti devono “lavorare insieme per una pace giusta e duratura” in Ucraina: “Gli ucraini sono un popolo orgoglioso, che combatte per la libertà, contro un aggressore brutale. Bisogna andare avanti per costruirei una pace duratura. Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership”. “So che con Donald Trump alla guida degli Stati Uniti non vedremo mai più il disastro che abbiamo visto in Afghanistan quattro anni fa. Quindi sicurezza delle frontiere, sicurezza delle frontiere, sicurezza energetica, sicurezza economica, sicurezza alimentare, difesa e sicurezza nazionale per una semplice ragione. Se non sei sicuro, non sei libero”.

Meloni ha poi ammonito: “Non abbiamo bisogno di dire quanto siano interconnesse le nostre economie e come i risultati imprevedibili di uno scontro commerciale farebbero il gioco di altre grandi potenze”.