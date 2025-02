Dall'atletica leggera alla politica: chi è Silvia Salis, candidata del centrosinistra a sindaco di Genova

Sull'ex lanciatrice di martello ha trovato la quadra il campo largo. Gli anni da vicepresidente del Coni e l'obiettivo dichiarato di diventare prima cittadina

Sullo stesso argomento: A Genova il Pd si avvita sul nome del candidato sindaco (Pandolfo?), ma ha poco tempo

Dalla carriera sportiva al balzo nella politica. E' questa la parabola di Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle prossime amministrative per il comune di Genova, dopo la promozione dell'ex sindaco Marco Bucci a presidente di Regione, la scorso ottobre. Un'investitura arrivata direttamente dall'ex ministro Andrea Orlando, che ha curato il dossier elezioni genovesi per la coalizione ma che si è dovuto scontrare con diversi dinieghi e difficoltà di arrivare a una quadra definitiva. Tanto che alla fine, la scelta è ricaduta sulla sportiva, genovese di nascita, proprio in extremis sui tempi per presentare le candidature.

Salis ha intrapreso una carriera nell'atletica leggera, in particolare nella disciplina del lancio del martello, dopo aver iniziato all'età di 8 anni e aver avuto esperienze anche nel salto in alto. Tra i principali risultati si segnalano un oro e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo, diversi titoli ai campionati italiani invernali e assoluti. E la partecipazione a due olimpiadi, quelle di Pechino del 2008 e quelle di Londra del 2012. Ha lasciato la carriera agonistica nel 2016, in seguito a un infortunio.

Nel 2021 Salis, che è stata anche collaboratrice del Foglio, è stata eletta vicepresidente vicaria del Coni. Tifosa della Sampdoria, nel 2020 si è sposata con il regista cinematografico Fausto Brizzi, In un'intervista di qualche tempo fa aveva preconizzato la candidatura di queste ore, dicendo di aver sempre sognato di diventare una lanciatrice di martello e sindaca di Genova. Le elezioni per il sindaco di Genova si terranno nella finestra che va dal 15 aprile al 15 giugno. E Salis sfiderà Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio e vicesindaco uscente, su cui punta tutto il centrodestra.