Salvini a Gerusalemme vede Netanyahu

Il vicepremier italiano, volato questa mattina in Israele, ha incontrato il capo del governo di Tel Aviv tornato da poche ore dalla sua visita negli Usa

Il vicepremier e ministro dei Trasporti leghista Matteo Salvini ha incontrato a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'incontro avviene a poche ore dal ritorno del premier israeliano dalla sua visita negli Usa durante la quale Netanyahu ha discusso con presidente americano Donald Trump del futuro della striscia di Gaza. Negli stessi giorni Trump ha annunciato sanzioni contro la Corte penale internazionale per “azioni illegittime e infondate contro l’America e il nostro stretto alleato, Israele”. In pratica per "punire la corte" che a novembre ha emesso un mandato di arresto intenazionale contro Netanyahu.

Gli Usa però non hanno mai firmato il trattato di Roma che nel 1998 ha istituito la Cpi e dunque non ne riconoscono la giurisidizione. L'Italia invece aderisce alla Cpi. L'incontro voluto da Salvini ha dunque un forte connotato politico. Il vicepremier resterà in Israele fino a domani. Oltre a Netanyahu ha già incontrato il ministro degli Esteri dello stato ebraico Gideon Sa'ar, mentre nelle prossime ore dovrebbe incontrare il ministro per la Diaspora, Amichai Chikli, e quella dei Trasporti, Miri Regev. La visita si concluderà domani con una conferenza stampa alle 16 in un hotel di Gerusalemme