Bertolaso dopo il voto in Lombardia: "Uscire dall'Oms? Assolutamente no, non lo chiederò al governo"

"Queste bagarre le lascio ai politici, io sono un tecnico", dice al Foglio l'assessore lombardo dopo il voto del consiglio regionale che chiede alla giunta di sostenere il governo per l'uscita dall'Organizzazione mondiale della sanità

“Uscire dall’Oms? Ripeto: assolutamente no”. Adesso però glielo chiede la sua maggioranza in Lombardia con una mozione approvata in Consiglio regionale… “Sanno anche i sassi come sono stato scelto come assessore: sono e rimango un tecnico a disposizione della politica. Ognuno fa il suo mestiere i politici fanno le bagarre politiche, io mi occupo dei problemi reali delle persone. E comunque la Lombardia non mi risulta uno stato sovrano, quindi non può uscire dall’Oms”. Guido Bertolaso, assessore al Welfare e alla Sanità della giunta leghista di Attilio Fontana in Lombardia, parlando con il Foglio, liquida con poche parole la mozione approvata martedì scorso dal Consiglio regionale lombardo - e votata non solo dalla Lega, ma anche da FdI e Forza Italia - che impegna la giunta a “a sostenere il governo nella valutazione, in piena autonomia, del ruolo dell'Italia qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi”. Insomma, invita il nostro paese a uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità qualora gli Stati Uniti confermino la loro decisione, lasciando l’ente senza il sui principale finanziatore.

Adesso assessore toccherà lei spingere il governo a seguire Trump e uscire. “Ma non ci penso nemmeno”, replica Bertolaso. “Se l’Italia vorrà uscire lo farà. Di certo non sarò io a prendermi questa responsabilità, né a spingere in questa direzione, com’è noto la penso molto diversamente”.



E in effetti la posizione di Bertolaso era noto da tempo. Già nelle scorse settimane l’ex capo della Protezione civile aveva bocciato la proposta di legge leghista - redatta dal duo Borghi&Bagnai - che prevede l’uscita dell’Italia dall’organizzazione.

“Nei decenni passati - aveva commentato Bertolaso - l’Oms ha svolto un ruolo essenziale nella prevenzione, nell'informazione e nella vaccinazione. Bisogna stare dentro e semmai provare a cambiare le cose dall'interno. Da medico, esperto e cooperante credo che l'Oms abbia grandi meriti e grosse responsabilità. Si può cambiare. Uscire? Assolutamente sbagliato”.