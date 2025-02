"Fuori dall'Oms". La Lega mette il centrodestra contro Bertolaso in Lombardia

Fratelli d'Italia e Forza Italia vota la mozione del Carroccio per seguire Trump, sconfessando l'assessore al Welfare della giunta Fontana

Ne avevano già parlato alla Camera, scomodando la coppia Borghi & Bagnai. Adesso, riprovandoci sui territori, arrivano a sconfessare un assessore della loro maggioranza. Stiamo parlando della Lega e della battaglia per "uscire dall'Oms", in un moto d'emulazione trumpiana. Visto che uno dei primi atti ufficiali del neo presidente americano è stata proprio l'uscita degli Usa dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha discusso una mozione presentata dal consigliere regionale Emanuele Monti. In cui si chiedeva alla giunta del presidente Fontana di "sostenere il governo nella valutazione anche di un eventuale disimpegno dall’Oms dell’Italia qualora gli Usa persistano nella volontà di recedere e qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi". Ipotesi più unicamente di forma che di sostanza verso cui, però, s'era già detto contrario l'assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso. "L'Oms nei decenni passati ha svolto un ruolo essenziale nella prevenzione, nell'informazione e nella vaccinazione. Bisogna stare dentro e semmai provare a cambiare le cose dall'interno. Da medico, esperto e cooperante credo che l'Oms abbia grandi meriti e grosse responsabilità. Si può cambiare. Uscire? Assolutamente sbagliato", aveva detto un paio di settimane fa l'ex capo della Protezione civile. Anche il presidente della Regione Attilio Fontana aveva espresso una posizione simile: Ha dei limiti, sarebbe opportuno, più che uscire, cercare di cambiarla, dandole un indirizzo più scientifico e meno politicizzato".

Fatto sta che ieri la mozione è stata approvata da tutto il centrodestra regionale, con Forza Italia e Fratelli d'Italia che si sono accodate al Carroccio. Favorendo l'immagine di una maggioranza che sconfessa il proprio assessore, paradossalmente difeso solo dall'opposizione. E tutto questo solo per non lasciare ai leghisti lo scettro di più trumpiani di Trump.