John Elkann andrà in Parlamento: il 19 marzo l'audizione su Stellantis

Il presidente del gruppo automobilistico sarà ascoltato dalla commissione Attività produttive della Camera. Nei mesi scorsi i partiti di tutto l'arco parlamentare avevano chiesto di sentire la sua versione della crisi di Stellantis, che mette a dura prova la manifattura italiana

Il presidente di Stellantis, John Elkann, sarà sentito in audizione in Parlamento il prossimo 19 marzo. Lo comunica Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e responsabile fisco della Lega. Gusmeroli ha incontrato oggi a Milano Elkann. "Il colloquio ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica fra istituzioni e azienda, con lo scopo di individuare strategie di intervento che tutelino i posti di lavoro e la competitività italiana in campo Automotive. Al fine di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività di Stellantis in Italia, anche in seguito alla chiusura del tavolo di lavoro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il presidente Elkann ha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive", si legge nella nota di Gusmeroli.

Nei mesi scorsi i partiti di tutto l'arco parlamentare avevano chiesto di sentire la sua versione della crisi di Stellantis, che mette a dura prova la manifattura italiana. Per avvisare delle dimissioni di Carlos Tavares, Elkann aveva sentito la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dimostrando una rinnovata attenzione nei confronti della delicata situazione industriale italiana, dopo gli scambi turbolenti che nei mesi precedenti avevano caratterizzato il dialogo tra il governo e la dirigenza di Stellantis.

