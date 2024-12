Elkann sente Fontana: “Parteciperò all'audizione in Parlamento”

Il presidente di Stellantis incontrerà i parlamentari. Data ancora da destinarsi, ma il presidente della Camera esprime soddisfazione: "Un segnale positivo, il dialogo sarò ancora più esaustivo"

“Il presidente di Stellantis ha avuto oggi una cordiale conversazione telefonica con il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana”. Lo riferisce Stellantis in una nota, facendo sapere che John Elkann ha anticipato al presidente Fontana la sua partecipazione all'audizione in Parlamento in merito alla convocazione ricevuta, “nel rispetto e in piena coerenza di quanto era stato deciso a Montecitorio lo scorso 16 novembre, tramite due mozioni approvate”, e anche a seguito della chiusura del tavolo di confronto conclusosi ieri al ministero delle Imprese e del made in italy.

Il presidente Elkann, si conferma da Stellantis, “interverrà nelle commissioni competenti, che hanno sottoposto la richiesta in merito alle evoluzioni del settore automotive sia in Europa che in Italia”. La data, al momento ancora non definita, sarà concordata congiuntamente dagli uffici e sarà ormai nel nuovo anno.

“Un segnale positivo, che giunge coerentemente all'esito delle interlocuzioni intercorse in queste settimane e del confronto avviato con il governo”, afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, sottolineando come “in questa cornice il dialogo risulterà ancora piu' esaustivo, e di questo non posso che esserne lieto”.