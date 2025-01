Mozione di sfiducia per Santanchè. Avs segue il M5s

Dopo il rinvio a giudizio della ministra del Turismo il caso Visibilia arriva in Parlamento. Ma il Pd aspetta: "Vogliamo prima capire se sarà la maggioranza a mollarla". Intanto i 5 stelle cambiano i capigruppo: a Montecitorio Ricciardi prende il posto di Silvestri

Il M5s ha presentato sia alla Camera, sia al Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanché. Una decisione avvenuta dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio della ministra nella vicenda Visibilia. Per capire quando la mozione sarà calendarizzata, probabilmente partendo dal Senato, bisognerà aspettare le riunioni delle rispettive conferenze dei Capigruppo. Avs intanto si è accodata alla mozione grillina. “Noi la voteremo”, ha detto il deputato Angelo Bonelli. Il Pd, invece, per ora aspetta. “Vogliamo prima capire se saranno i suoi a mollarla, ovviamente chiediamo le sue dimissioni”, spiega un deputato del partito di Schlein.

Intanto oggi i 5 stelle votano i nuovi capigruppo. Al Senato sarà confermato Stefano Patuanelli. Mentre a Montecitorio Riccardo Ricciardi prenderà il posto di Francesco Silvestri che non si è ricandidato per l’incarico.