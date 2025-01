Meloni rassicura Zelensky: "Da noi sostegno a 360 gradi"

Nel vertice a Palazzo Chigi la premeir ha assicurato le migliori condizioni "per arrivare a una pace duratura". In mattinata l'incontro con Mattarella

Rassicurazioni e vicinanza. Con l'obiettivo di infondere in Kyiv la fiducia per un sostegno che da parte italiana non cesserà da qui ai prossimi mesi. E' stato questo l'obiettivo dell'incontro di ieri sera a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymir Zelensky, durato poco più di un'ora. Un vertice che sarebbe dovuto essere il preludio al summit a tre col presidente americano Joe Biden, che però ha cancellato il viaggio a Roma vista l'emergenza incendi in California.

Meloni ha ribadito a Zelensky "il sostegno a 360 gradi" dell'Italia nei confronti di Kyiv. con la specifica che il nostro paese “assicura e continuerà ad assicurare la legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura”. Lo stesso Zelensky ha scritto sul suo profilo X di sentirsi "profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno” aggiungendo che “insieme possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive”. Il presidente ucraino si è poi soffermato sulla prossima Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che si terrà propria a Roma quest'anno. Prima di recarsi a Roma era stato a Ramstein, in Germania, dove aveva ricevute altre rassicurazioni dagli alleati.

Zelensky ha passato la notte all'Hotel Parco dei Principi, nella capitale. E stamattina sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La ripartenza verso l'Ucraina è prevista subito dopo.