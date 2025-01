Il siparietto alla conferenza di Giorgia Meloni: “Lei calpesta le formiche?”

Sullo stesso argomento: Cosa ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno

“Eccallà”. È stata la reazione spontanea di Giorgia Meloni alla vista di Alexander Jakhnagiev, direttore di Agenzia Vista, fra i 40 giornalisti sorteggiati per la consueta conferenza stampa di fine anno nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.

Chiamato a porre la sua domanda, il giornalista ha chiesto alla premier: “Lei calpesta le formiche? Ci fa caso mentre cammina?". Un quesito molto semplice, venutogli in mente “perché mia nonna diceva sempre che quando calpesto le formiche piove sempre”. Risolini e un pizzico di imparazzo fra i cronisti in aula, così come per Meloni, che prima basita, (e poi anche un po' divertita), ha risposto: “Io non lo so, sono disperata. Calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso, poi non le vedo sempre”. Ha poi concluso: “È la risposta giusta? Sono un po' difficoltà. Ci starò più attenta”.

Non è la prima domanda particolare che il direttore dell'agenzia pone alla premier. Lo stesso Jakhnagiev ha ricordato infatti quando alla conferenza stampa dell'anno scorso le ha chiesto se il suo tempo fosse “lineare o circolare. Un po' la distinzione principale nel disegnare il mondo tra la civiltà orientale e occidentale”. Un tempo “cadenzato”, è stata la risposta di Meloni, sostenendo che lei “cerca di porre l'Italia come un ponte tra oriente e occidente”.