Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno: la diretta

Oggi la premier Giorgia Meloni partecipa alla consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Sono 160 i giornalisti accreditati e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono giunte 95 richieste per porre una domanda alla premier. Fra queste ne sono state sorteggiate 40, insieme quattro testate appartenenti alla stampa estera.

Meloni: "Nessun limite alla stampa: nel 2024 ho risposto a 350 domande"

Nel suo discorso introduttivo, la premier ha ringraziato i presenti in aula, respingendo le critiche della categoria sulle azioni del governo in materia di libertà di stampa: "Non ritengo di dovermi difendere da dover rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia, un po' mi stupisce che si metta insieme nello stesso intervento l'idea che questo governo intenda comprimere i diritti della stampa e dall'altra l'opera di sostegno all'editoria". Poi Meloni si è difesa dall'accusa di essere poco disponibile con giornalisti: "Sento dire spesso che io non risponderei abbastanza ai giornalisti: nel 2024 ho riposto a 350 domande, più di una domanda al giorno. Ho solo scelto di non partecipare alle conferenze stampa al termine del Cdm”.

Sul tema della riforma della diffamazione, la multa che può arrivare in alcuni casi a 50 mila euro riguarda la pubblicazione consapevole di una notizia falsa con l'intento di diffamare qualcuno. “Nessun giornalista con una deontologia dovrebbe preoccuparsi di questo caso limite”. La proposta prevede che se si pubblica poi una smentita il caso è risolto, puntualizza la premier: “Non può configurarsi come una limitazione della libertà di stampa”.

Meloni: "Su Cecilia Sala abbiamo fatto un lavoro di squadra. È stata l'emozione più grande di questi due anni"

Il rientro di Cecilia Sala in Italia è il primo tema proposto dai giornalisti. “Vi faccio una confessione, posso dirvi che non ho provato una emozione più grande in questi due anni di quando ho potuto chiamare una madre per dire che sua figlia stava tornando a casa”, ha detto Meloni.

"Ieri è stata una bella giornata per l'Italia, per il sistema Italia", ha proseguito Meloni, ringraziando il corpo diplomatico e tutti coloro che sono intervenuti per la buona riuscita del caso Sala, giornalisti compresi. “È stato un lavoro completo di triangolazione diplomatica, con l’Iran e con gli stati uniti. La questione è stata seguita dall’inizio con continua costanza. Per quanto riguarda il tema dell’Iran le interlocuzioni sono di natura diplomatica. Dobbiamo ricordare che in Iran sono presenti oltre 500 italiani, quindi bisogna essere molto cauti nel muoversi". Il caso Abedini, invece “è al vaglio del ministero della Giustizia, è vicenda che bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani, avrei voluto parlare con Biden che avrebbe dovuto essere a Roma sabato, ma ha dovuto annullare il viaggio per i problemi in California. Il lavoro è ancora molto complesso, ma penso che si debba discutere dei dettagli nelle sedi competenti”.

Sul caso Starlink: "Non ne ho mai parlato con Musk"

“Non ho mai parlato personalmente di queste vicende con Musk" ha assicurato Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul caso Starlink. La premier si dice colpita da quanto le “notizie false continuino a essere discusse dopo essere state smentite”, come per il fatto del contratto firmato con SpaceX, “parlo principalmente dell’opposizione”.

Sulla questione, “siamo ancora in una fase istruttoria, quindi non capisco le accuse che sono state rivolte. E neanche io ho le idee chiare su questa vicenda. Si tratta di mettere in sicurezza le comunicazioni più sensibili e delicate, e non ci sono alternative pubbliche”. Space X infatti “è il soggetto più avanzato per fare questo lavoro perché non ci sono alternative e soprattutto non ci sono alternative pubbliche". Forse, spiega Meloni, “dovremmo aprire un dibattito sul perché Italia e utopia non sono arrivati in tempo a immaginare tecnologie pubbliche in grado di affrontare queste situazioni. Un domani ci saranno ma oggi non ci sono. Parliamo di un soggetto privato. L'alternativa è non avere la protezione dei dati".