Rai, Floridia (M5s): “Meloni? Cafona”

Presidentessa Meloni, vuole sapere cosa pensa di lei Barbara Floridia, la presidente della Commissione Vigilanza Rai, del M5s? In Aula, al Senato, lei, la premier contro tutti, e contro il M5s, fuori, Floridia, che avanza stizzita, e che dice (mentre parla Meloni): “E’ una cafona, una cafona mai vista”.

Ma perché questa reazione? Un direttore Rai: “Ah, ma Floridia merita un ritratto. Sai l’anno scorso? E’ andata a Sanremo, in prima fila, ma cosa accade? La vede Gasparri in tv e le rovina la festa. Comincia a scriverle: “Chiederò in Vigilanza le spese!”. Floridia, infuriata: “Gasparri metterà ora il video sui social di me in prima fila. Come faccio?”. Panico. La sua commissione non vigila più nulla, la Rai è sequestrata per la non elezione di Simona Agnes (ieri sono stati rinnovati gli interim a Tg3, Tgr, Rai Sport). Forza Italia ora provoca Conte e Floridia “Se vogliono un presidente di garanzia perché non chiedono al loro membro cda Rai, Di Maio, di dimettersi e ne indicano uno che possa fare il presidente?”. In Rai, il profeta, l’ad, Rossi, avrebbe voluto dare al Pd, il Tg3 ma Gasparri: “Con il cavolo che glielo diamo”. Tutto sequestrato. Per finire da Rai, tele ‘mbriachi, l’augurio di Natale fatto alla redazione da Petrecca, direttore di Rai news, che manderebbe in onda fino al 2047, l’intervento di Meloni ad Atreju. Il saluto di Patapetrecca, citando il Vangelo: “E’ stato un anno difficile, ho bisogno dell’aiuto dell’alto”. Ci uniamo a lui. Rai, la tv di Santi, profeti e “cafoni”.