Figliuolo verso l'Aise: sarà vicedirettore

L'annuncio atteso entro la prossima settimana. Il 31 dicembre scade il suo mandato da Commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna. Il governo pensa a un altro generale per sostituirlo

Il generale Francesco Paolo Figliuolo verso l'Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza estera di cui dovrebbe diventare vicedirettore. Ad anticiparlo è stato il Corriere della sera, secondo cui entro la prossima settimana la nomina sarà ufficiale.



Attualmente Figliuolo è commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna, ma il suo mandato (prorogato lo scorso giugno) scadrà a fine anno. Dopo il no del governo a Stefano Bonaccini, allora presidente della regione, difficile che il suo successore possa essere un esponente politico del territorio, sebbene anche il governatore Michele De Pascale avesse dato la sua disponibilità. Più probabile invece che la scelta ricada su un profilo simile a quello di Figliuolo, un esperto militare e di logistica. Tra i nomi vagliati ci sarebbero quelli dei generali Maurizio Riccò e Mauro D’Ubaldi.

Figliuolo oggi è anche comandante del Covi - il Comando operativo di vertice interforze. Ha 63 anni e per questo si era fatta strada anche l'ipotesi di un pensionamento. Ma a quanto pare, il generale che fu anche Commissario straordinario per l'emergenza Covid non ne ha nessuna intenzione ed è pronto a rivestire un altro, l'ennesimo, ruolo di una lunga carriera.