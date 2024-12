Gualtieri (con Salvini) inaugura in bici un nuovo un tratto di ciclabile a Porta Pia

A una settimana esatta dall'apertura della Porta santa il sindaco di Roma continua a "spacchettare" la città. Punto stampa lampo, perché "ho i tempi stretti e devo anche registrare un video per Tiktok". Il vicepremier e ministro dei Trasporti commenta le assenze leghiste in aula di questa mattina durante il discorso di Meloni

"Ho i tempi stretti, facciamo in fretta a fare le foto. Devo registrare un video per Tiktok". È così che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiuso l'inaugurazione di un nuovo tratto di pista ciclabile a Porta Pia, nella zona centrale della capitale. Dopo mesi di cantieri, disagi e rallentamenti il primo cittadino continua a "spacchettare" la capitale, pezzo dopo pezzo. Nel pomeriggio è stato il turno di un cantiere che si trovava davanti alla porta famosa per la "breccia" che ha portato Roma a diventare capitale del regno d'Italia nel 1870. I lavori erano anche davanti alla sede del ministro dei Trasporti. Per questo all'inaugurazione della nuova area pedonale ha partecipato anche il ministro Matteo Salvini.



Il nuovo tratto è solo l'ultimo dei tasselli che compongono la riqualificazione della zona. "Abbiamo rispettato il cronoprogramma", ha detto Gualtieri. Per il resto del progetto, sotto finanziamento comunale, si dovrà attendere il prossimo anno. Tra le altre cose è previsto il recupero del parcheggio sotterraneo, cosa che permetterà di ridurre il volume di auto parcheggiate in superficie, spesso e volentieri, in modo non regolare.



Il nuovo tratto di ciclabile si collega così con quella già presente e in funzione su via Nomentana e permette ora la svolta in sicurezza verso quella di Viale del Policlinico. Adiacente si trova anche una nuova fermata del bus, con le pensiline "intelligenti" volute dal comune. Qui, oltre a fornire i posti a sedere mentre si aspetta il bus, si possono controllare sia i mezzi in arrivo in tempo reale, sia quali linee passano e dove portano. In aggiunta ci sono anche le sezioni "eventi" e "punti di interesse", selezionabili grazie allo schermo touch della nuova fermata.



Nel corso del punto stampa, il ministro Salvini ha anche tirato in ballo la polemica di giornata: le assenze dei deputati della Lega alla Camera durante le comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. "Sono polemiche che non esistono, fatemi domande serie, io sono al lavoro per la legge di bilancio", ha detto il vicepremier.