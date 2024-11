Bocciato l'emendamento della Lega sul taglio del canone Rai. FI vota con le opposizioni

Frattura nella maggioranza. In Commissione bilancio la proposta del Carroccio viene respinta. 12 i voti contrari, 1o quelli a favore. Schlein all'attacco: "Governo allo sbando”

Il governo va sotto in Commissione, l'emendamento della Lega che chiedeva il taglio del canone da 90 a 70 euro viene bocciato anche grazie a Forza Italia che ha votato con le opposizioni. Dopo una serie di rinvii, tra accuse e polemiche interne alla maggioranza, questa mattina la commissione Bilancio è finalmente riuscita a mettere ai voti la proposta leghista presentata all'interno del dl fiscale. A lungo si è cercata una sintesi, che tuttavia non è arrivata, rendendo chiaro lo strappo tra le forze di governo



Da Palazzo Chigi era arrivato parere favorevoleall'emendamento, ma i forzisti di Antonio Tajani – lo avevano annunciato – si sono messi di traverso. Alla fine sono stati 12 i voti contrari, 10 quelli a favore.



