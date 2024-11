De Santis va da Meloni, tra Trump e Chico Forti

La visita a Palazzo Chigi del governatore della Florida che a maggio ha consentito il ritorno in Italia dell'ex velista s'inserisce in una lunga missione commerciale. De Santis vedrà anche gli industriali piemontesi e l'agenzia spaziale

L’appuntamento è fissato per le 15. Oggi la premier Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il governatore della Florida Ron De Santis. Una visita particolare. De Santis, sfidante di Trump alle primarie repubblicane - primo cavallo sul quale aveva puntato Elon Musk - con il suo ritiro ha consentito la corsa e il ritorno alla Casa Bianca del tycoon. Ma non è solo la vicinanza temporale al voto americano a rendere interessante l’incontro. Da governatore della Florida De Santis è stato infatti centrale per consentire al governo Meloni a maggio scorso di riportare in Italia Chico Forti, l’ex velista condannato per omicidio a Miami in un processo le cui modalità hanno creato in Italia molti dubbi e rimasto per oltre 20 anni nelle carceri americane.



La visita a Palazzo Chigi di De Santis si inserisce però all’interno di una missione che non nasce politica, ma economica e commerciale. E forse, con tutte le paure che il ritorno di Trump ha generato tra gli imprenditori italiani, la cosa è ancor più interessante. Il governatore della Florida, arrivato in Italia sabato, rimarrà fino al 16 novembre. Il suo tour prevede oltre Roma almeno altre quattro tappe: Torino, Milano, Viareggio e Firenze. De Santis incontrerà gli industriali torinesi, Assoporti, l’agenzia spaziale, la Bocconi e anche diverse aziende. Si cercano collaborazioni su infrastrutture, nautica, sanità e ricerca scientifica.