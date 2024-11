Tutti gli scivoloni del giornalismo di sinistra quando si parla di Israele

Dal titolo di Repubblica dopo il pogrom di Amsterdam contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv al tweet del Tg3 su Sinwar. Omissioni e ambiguità

"Maccabi-Ajax è un caso diplomatico: Nethanyahu manda due aerei a recuperare gli ultras israeliani". Questa mattina Repubblica.it ha titolato così l'articolo con cui dava notizia delle aggressioni avvenute nella notte ad Amsterdam, con i tifosi del Maccabi Tel Aviv inseguiti e presi a calci nelle vie della capitale olandese. Le aggressioni sono accadute dopo la sfida di Europa League contro l'Ajax: almeno 10 i feriti, ricoverati in ospedale e alcuni dispersi. Eppure il calcio non c'entra nulla e il titolo pubblicato inizialmente da Rep – successivamente modificato – è fuorviante: non sono coinvolti ultras ma tifosi israeliani aggrediti in quanto ebrei da un gruppo di violenti filo palestinesi.





La semplificazione ricorda quanto scritto qualche settimana fa sul profilo X del Tg3 dopo l'uccisione di Yaha Sinwar. A corredo del servizio pubblicato, la descrizione: "Dopo aver ucciso Sinwar rendendolo un martire agli occhi di milioni di persone, Israele tenta di screditarne l'immagine diffondendo un video in cui il leader e la sua famiglia si mettono al sicuro prima della strage del 7 ottobre". Parole che hanno suscitato polemiche per la mancanza di qualsiasi riferimento al fatto che Sinwar fosse un terrorista, leader di Hamas e autore del pogrom del 7 ottobre.







