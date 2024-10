L'eurodeputato in quota Lega ha partecipato al sesto congresso nazionale de "L'Italia che merita" al teatro Rossini di Roma, dove ha avuto un confronto con l'ex segretario del Partito comunista: "I miei valori sono più vicini ai suoi". Ad accoglierli un gruppo di fan del generale

Vannacci non va a Palermo da Salvini e duetta con Rizzo: "Impegno inderogabile, sono con Matteo con il cuore"

"A Salvini gliel'ho detto: oggi non posso essere a Palermo a causa di un impegno programmato da mesi e improrogabile. Non sono con lui fisicamente, ma lo sono con il cuore". Lo ha detto l'eurodeputato eletto con la Lega Roberto Vanncci a margine del sesto congresso nazionale de "L'Italia che merita" al teatro Rossini a Roma, rispondendo alle domande dei cronisti sulla sua mancata presenza a sostegno del ministro dei Trasporti a Palermo, dove questa mattina si è svolta l'udienza per il processo sul caso Open Arms, con l'arringa della difesa del leader del Carroccio.



Il generale è rimasto a Roma e ha partecipato a un panel nel quale ha avuto un confronto con Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare ed ex segretario del Partito Comunista. I due sono arrivati insieme al teatro Rossini e si sono incontrati all'ingresso, dove sono stati accolti da un gruppo di sostenitori di Vannacci. Presente anche tutto il comitato del "Il mondo al contrario". Sul palco l'ex generale e Rizzo hanno toccato vari temi, dalla guerra, all'Unione europea, fino al politicamente corretto.