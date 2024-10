Il processo a Palermo diventa una fanfaronata. Giorgetti arriva per ultimo: “Qui perché ero con Salvini al governo"

Il ministro dell'Economia: "Sono qui perché sono della Lega e ho detto tutto”. A sei km dall'aula dove si tiene l'udienza sul caso Open Arms la Lega scende in piazza. Crippa fa l'ultras: "Processo politico"

Una fanfaronata. La lega a Palermo manifesta per Salvini. È a sei km da qui dentro l’aula bunker per il processo Open Arms. Giulia Bongiorno arringa. Maglie distribuite, trolley, il martello pneumatico di sotto fondo. Un partito trasportato a Palermo per urlare: “Matteo!". Sono composti, la verità. Ma serviva? Fanfaronata. Andrea Crippa è l’ultras: “Un processo politico”. Durigon: "Manifestiamo contro Conte che ha mandato a processo Salvini. Nessuno ce l’ha con i magistrati”. Un week end da precettati, una sera a Mondello. Tiziana Nisini , ex sottosegretaria leghista ha festeggiato pure il compleanno. Bongiorno ha trovato il suo nuovo “caso Andreotti”. Una fanforanata.

