Medio oriente, Unifil, migranti. Le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo

Giornata parlamentare per Giorgia Meloni quella di oggi. martedì 15 ottobre. Alle ore 9.30 la presidente del Consiglio sarà al Senato (qui l'ordine del giorno) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà il 17 e il 18 ottobre. Alla Camera invece andrà nel pomeriggio, alle ore 15.

Tre saranno i temi principali dell'agenda Meloni: situazione in medio oriente (dopo il Consiglio europeo, la presidente del Consiglio dovrebbe andare in quella regione a prova dell’impegno dell’Italia nella risoluzione della crisi), la missione Unifil in Libano e il dossier migranti.

Davanti a senatori e deputati Meloni ribadirà l’inaccettabilità dell’attacco subito da Unifil dalle forze armate israeliane ribadendo l’assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita, ma anche la posizione dell'Italia contraria al terrorismo di Hamas e Hezbollah e quindi a favore dello stato ebraico. Nelle comunicazioni ci sarà anche il dossier migranti all’indomani della partenza della prima nave da Lampedusa alla volta dell’Albania. Un progetto svolto sinergia con il presidente albanese Edi Rama, sostiene Meloni, ma che le opposizioni continuano a criticare.

