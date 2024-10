Consulta, il centrodestra vota scheda bianca, le opposizioni unite disertano: salta l'elezione di Marini

Così la maggioranza evita di bruciare il nome del consigliere giuridico di Palazzo Chigi: "Le opposizioni fanno propaganda persino sull'elezione dei giudici costituzionali". Schlein: "L'Aventino lo fanno loro, noi aperti al dialogo". A vuoto anche l'ottavo scrutinio

Niente da fare, nemmeno all'ottavo scrutinio. Il centrodestra sceglie la scheda bianca. Per Francesco Saverio Marini alla Consulta se ne riparlerà forse più avanti. "Le opposizioni decidono di trasformare perfino l'elezione dei giudici costituzionali in terreno di propaganda politica", attaccano in una nota i capigruppo dei partiti di maggioranza. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo dieci mesi un giudice della Consulta. La maggioranza decide nonostante loro di continuare a rispettare le istituzioni e oggi vota scheda bianca".



Dopo una mattinata di contatti e telefonate, la maggioranza evita la conta e il rischio di bruciare Marini, il consigliere giuridico di Palazzo Chigi direttamente coinvolto nella stesura del testo di legge sul premierato. Non c'era il margine per fare da soli. La maggioranza sperava che le opposizioni partecipassero al voto, così da pescare tra i franchi tiratori i voti necessari per arrivare al quorum fissato a 363. "Se entrano ce la facciamo", diceva infatti Giovanni Donzelli, colonnello meloniano, parlando con i suoi colleghi davanti alla Camera questa mattina, poco prima di incontrare Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. Facevano probabilmente gli ultimi conti. Poi tutti i gruppi di opposizione hanno annunciato ufficialmente che non avrebbero partecipato al voto, denunciando quello che hanno descritto come un tentato blitz e una forzatura istituzionale.



"L'Aventino lo fanno loro, non noi", ha detto quindi Elly Schlein. "L'argine con le opposizioni ha retto perché condividiamo il fatto che siamo di fronte a una forzatura ingiustificata, senza che sia stato cercato il dialogo che è necessario", le parole della segretaria a margine della presentazione del rapporto Gimbe sul sistema sanitario nazionale. Dove era presente anche Giuseppe Conte: "Il governo dovrebbe concentrarsi sulla sanità anziché sui blitz".