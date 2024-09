Massimiliano Giansanti è il nuovo presidente del Comitato agricoltori europei

L'elezione mette fine alla faida italiana tra Coldiretti e Confagricoltura sulla sua nomina. Revisione della Pac, tutela del reddito degli agricoltori e reciprocità negli scambi commerciali: queste le priorità del suo programma.

Massimiliano Giansanti è il nuovo presidente del Copa, l'associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole europee, rappresentando oltre 22 milioni di agricoltori del continente. Il Comitato di presidenza si è riunito oggi, 27 settembre, a Bruxelles in sessione plenaria per eleggere il presidente di Confagricoltura come nuovo rappresentante dell'associazione.



La sua candidatura è stata oggetto di una lunga faida tutta italiana: come raccontato anche dal nostro giornale, nel corso degli ultimi mesi Coldiretti si è più volte spesa in attacchi pubblici e mediatici contro Giansanti per impedire la sua elezione come presidente Copa. Per i coltivatori diretti infatti, piuttosto che il "nemico" di Confagricoltura, a capo dell'associazione degli agricoltori europei hanno sempre preferito la nomina di un olandese o uno spagnolo, ad esempio.



"I prossimi anni definiranno il futuro dell’agricoltura europea. Importanti sfide ci attendono, come l’allargamento dell’Unione a nuovi Stati membri e la conseguente necessità di un budget più ampio per il comparto, una profonda riforma della Pac e azioni di contrasto sempre più efficaci al cambiamento climatico. Non possiamo farci trovare impreparati", ha detto Giansanti. "Questo incarico – continua – mi investe di una grande responsabilità che onorerò con la massima dedizione. Sarò il presidente di tutti gli agricoltori europei perché da sempre sostengo che solo agendo come una realtà coesa potremo competere negli scenari globali, restituendo all’agricoltura europea la dignità che merita".



Giansanti ha 50 anni, è romano, ed è imprenditore agricolo. Presiede l'azienda Agricola Giansanti srl ed è allo stesso tempo amministratore delegato del Gruppo Aziende Agricole Di Muzio, presente nelle province di Roma, Viterbo e Parma. È presidente di Confagricoltura, rieletto all'unanimità lo scorso 27 maggio. Dal 2020 era il primo dei vicepresidenti del Copa.

