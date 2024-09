Meloni a New York per il vertice Onu e il Global Citizen Award 2024

La premier interverrà oggi al "Vertice per il Futuro": tra i temi, intelligenza artificiale, Piano Mattei, Africa e riforma del Consiglio di sicurezza. In serata sarà Elon Musk a conferirle il premier dell'Atlantic Council. Intanto ha anticipato il suo rientro a Roma a martedì sera

Intelligenza artificiale, Piano Mattei e nuova cooperazione con l'Africa e riforma del Consiglio di sicurezza. Saranno questi i principali temi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronterà oggi, lunedì 23 settembre, in occasione del suo intervento alla 79esima Assemblea generale dell'Onu. La premier, a New York da ieri, continua la sua tre giorni statunitense ricevendo il "Global Citizen Award 2024", uno dei due premi dell'Atlantic Council, il think tank fondato a Washington nel 1961. Il suo rientro a Roma era previsto per mercoledì, ma sarà anticipato a martedì sera. La premier infatti non parteciperà all'evento organizzato dal presidente Joe Biden sull'Ucraina, nel quale sarà presente anche Zelensky, ma si collegherà dagli uffici di Roma.



Il primo intervento di Meloni sarà in occasione del Vertice del Futuro. È questo il nome dell'iniziativa organizzata dall'Onu che mira a stabilire nuovi patti e dichiarazioni per indirizzare sfide cruciali quali la disparità digitale, la protezione delle generazioni future e la sostenibilità ambientale. "Questo vertice rappresenta un’opportunità per rinnovare la cooperazione internazionale e riformare le politiche globali in vista di un futuro più equo e sostenibile", scrive l'Onu.



Ieri la seduta plenaria ha approvato il "Patto per il Futuro", cioè un insieme di documenti che impegnano gli stati firmatari ad azioni concrete per aumentare la stabilità internazionale. Nel Patto i leader si impegnano a rafforzare il sistema multilaterale "per stare al passo con un mondo che cambia, proteggere i bisogni e gli interessi delle generazioni attuali e future minacciate da crisi continue" si legge. Sono tante le azioni che i paesi si impegnano a intraprendere: dal rispetto della Carta dell'Onu, al mantenimento della pace, dalla riforma delle istituzioni finanziarie internazionali a quella del Consiglio di sicurezza, passando per la lotta al cambiamento climatico, fino allo sviluppo delle nuove tecnologie, tra cui l'IA. In totale sono stati una ventina gli stati che si sono opposti alla risoluzione che ha approvato il testo, in primis la Russia.



Gli argomenti toccati dal Patto saranno tutti al centro del discorso di Meloni di oggi. In particolare, la premier interverrà per parlare di intelligenza artificiale e di Africa, affrontando, nello specifico, il tema delle nuove forme di cooperazione, illustrate attraverso l'approccio italiano del Piano Mattei nei confronti dei paesi africani. Inoltre, nel discorso Meloni parlerà anche della riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu e della linea di Roma in merito ai cambiamenti al suo interno.



Dopo l'assemblea, Meloni parteciperà al meeting di gala organizzato all'Atlantic Council per ricevere il "Global Citizen Award 2024". Il think thank americano aveva annunciato il riconoscimento nei confronti della premier italiana a marzo. Questa sera il premio che, si legge sul sito, celebra individui unici che incarnano la cittadinanza globale" le sarà conferito dalle mani di Elon Musk, presente alla cerimonia. Insieme a Meloni, il premio sarà conferito anche al presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco, Kyriakos Mītsotakīs, e alla vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee.



Nella giornata di domani, poi, Meloni parteciperà in mattinata al Vertice della coalizione globale, un evento organizzato contro la minaccia delle droghe sintetiche e voluto da Joe Biden per cercare di fronte a un'emergenza che solo negli Stati Uniti conta 75mila morti l'anno. E stato lo stesso presidente americano, riferiscono le agenzie, a chiedere alla premier di intervenire, per illustrare il piano messo a punto dal governo italiano per contrastare l'uso improprio di fentanyl e oppiodi sintetici.



Dopo quest'incontro è previsto il ritorno della premier in Italia, dove parteciperà poi da remoto a un evento sull'Ucraina sempre organizzato da Biden, mercoledì, e nel quale sarà presente anche il presidente Zelensky, a New York per la stessa Assemblea generale dell'Onu.