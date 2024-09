Dopo Gelmini, anche Mara Carfagna e Giusy Versace lasciano Azione

La deputata e le due senatrici entreranno nel gruppo Misto. Il partito: "Rispettiamo le scelte personali ma riteniamo grave e incoerente passare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura"

Dopo Mariastella Gelmini, anche la deputata Mara Carfagna e la senatrice Giusy Versace hanno annunciato che lasceranno Azione ed entreranno nel gruppo Misto. Questi ultimi due addii al partito di Carlo Calenda fanno seguito a quello di Enrico Costa, che ieri ha annunciato ufficialmente il passaggio a Forza Italia.



Gelmini ha incontrato oggi il leader di Azione, nel quale erano sembrerebbero essere state presenti anche Carfagna e Versace. Un incontro in cui ha comunicato l'addio, spiegando tutte le sue perplessità sulla traiettoria intrapresa dal partito, sempre più vicino all'alleanza progressista. "La decisione di entrare nel campo largo" nelle "tre regioni che andranno al voto in autunno mi costringe a prendere atto con rammarico" di non poter "rimanere", avrebbe detto l'ex ministra dell'Istruzione.



Sono grossomodo le stesse ragioni che avevano indotto Costa a prendere la via di Forza Italia e che hanno spinto anche un'altra ex ministra, Carfagna, insieme a Giusy Versace, a cercare casa altrove. Proprio quest'ultima ha dichiarato: "Già prima dell'estate avevo manifestato a Carlo Calenda il mio disagio, nonché il mio disappunto rispetto all'ipotesi di aderire a un campo largo anche in Liguria. Nell'incontro avvenuto con lui oggi a Roma ho approfondito tutte queste ragioni, confermandogli la stima e l'affetto che nutro nei suoi confronti. Al contempo, però, devo prendere atto che le scelte politiche portano il partito in una direzione che non è quella che auspicavo". Per Gelmini l'approdo nel Misto dovrebbe essere soltanto transitorio. Sono sempre di più le voci che la danno in arrivo a Noi moderati, la formazione guidata da Maurizio Lupi.



Il partito, in una nota, ha comunicato: "Prendiamo atto con rammarico della decisione di Mariastella Gelmini, Giusy Versace e Mara Carfagna di lasciare un partito che le ha accolte e valorizzate in un momento particolarmente critico del loro percorso politico. Rispettiamo le scelte personali ma riteniamo grave e incoerente passare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori. Una pratica che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica. Azione rimarrà invece dove i cittadini l'hanno messa: al centro e all'opposizione del governo e continuerà a lavorare per costruire un'alternativa a un bipolarismo fallimentare", scrivono.