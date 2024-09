Enrico Costa incontra Tajani: passa a Forza Italia

Il deputato di Azione, molto critico sulle ultime mosse di Calenda, sta per tornare in FI, con cui era stato eletto nel 2006. L'annuncio atteso nelle prossime ore

Enrico Costa passa a Forza Italia. A quanto apprende il Foglio il deputato (ormai quasi ex) di Azione ha incontrato questa mattina Antonio Tajani per discutere, e formalizzare, l'ingresso nel gruppo forzista, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.



Nelle ultime settimane Costa, da sempre in prima linea nel condurre la battaglia garantista, è stato molto critico sulla linea di Azione, lasciando intendere che le strade potessero presto separarsi. In particolare l'onorevole di Cuneo si è scagliato sulla scelta annunciata da Calenda, di sostenere Orlando in Liguria. "Azione è nata in contrasto al Governo Conte bis, che aveva la stessa composizione dell’attuale campo Largo. Eravamo ‘terzi’ rispetto agli schieramenti. Ora, se in 3 regioni su 3 al voto finiamo nel campo largo diventa difficile definirci ‘terzi’", ha detto Costa. Successivamente, in un'intervista al Giornale, il deputato è stato ancora più chiaro: "Se Calenda va con i giustizialisti, lo farà senza di noi". Prima ancora, aveva provato a giocare di sponda con Luigi Marattin, firmando un appello con l'ex di Italia viva, nel tentativo di dare vita a una nuova forza centrista. Tentativo che non hanno sortito gli effetti sperati. In quell'occasione Costa aveva anche deciso di rimettere la carica di vicesegretario di Azione.



Così, dopo giorni di indiscrezioni e mezze smentite, si è arrivati all'incontro di oggi con Tajani. Per Costa quello in Forza Italia è una sorta di ritorno a casa: era stato eletto proprio con gli azzurri alla Camera nel 2006 e poi nel 2008 con il Popolo della libertà. E' stato anche ministro agli Affari regionali e alle autonomie nei governi Renzi e Gentiloni, prima di ritornare nel centrodestra, in quota liberali, con Noi con l'italia. Nel 2020 l'ingresso in Azione, fino all'epilogo di queste ore.