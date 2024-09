Meloni, colpo Rai. Vuole nominare il cda anche se la presidente non viene votata in Vigilanza

Il governo è orientato a eleggere il nuovo cda. Se le opposizioni, in Commissione di Vigilanza, non dovesse votare il presidente, il cda indica presidente il consigliere più anziano

O con loro o senza. Meloni vuole nominare i vertici Rai il 26 settembre ed è pronta a farlo senza i voti dell’opposizione. Per nominare il presidente Rai, Simona Agnes, serve la maggioranza dei due terzi in Vigilanza, ma tecnicamente il cda Rai, può essere operativo. Il Mef indica i due nomi, due consiglieri (i designati ad e presidente) ma se la Vigilanza non vota il presidente, la carica la assume il consigliere anziano. Sta già accadendo con l’ad Rai, Sergio, che cumula la carica di ad e presidente Rai (dopo le dimissioni di Marinella Soldi). La volontà di Meloni e degli alleati è dunque procedere con o senza. Colpo di Rai.