Sangiuliano non si dimette. "Avevo una relazione con Boccia ma non sono ricattabile"

"Ho presentato le mie dimissioni alla premier che le ha respinte", dice il ministro della Cultura. E ribadisce: "Mai un euro del ministero speso per la dottoressa Boccia"

Diciotto minuti, in diretta tv. Dopo più di una settimana di silenzio, interrotto solo da dichiarazioni per iscritto alla Stampa, arriva la prima intervista fiume di Gennaro Sangiuliano. In apertura dell’edizione delle 20 del Tg1 di Giammarco Chiocci, un'anticipazione delle parole del ministro della Cultura (la versione integrale dopo il Tg), che dà la sua versione sul caso politico di questa fine estate, la vicenda che lo lega a Maria Rosaria Boccia, la "consulente" del Mic (che non lo era) che sarebbe stata coinvolta anche nell'organizzazione del G7 a Pompei e della sua nomina a consigliera "per i grandi eventi". Lui, negli scorsi giorni, ha provato prima a smarcarsi, poi a sostenere che per Boccia non fosse stato sborsato un euro di soldi pubblici, "nemmeno per un caffè", e poi ancora a dire che il rischio per la sicurezza nazionale sollevato dalla diffusione di documenti riservati non ci fosse. Lei lo ha più volte smentito, colpo su colpo. Boccia, alle fredde dichiarazioni di Sangiuliano ha ribattuto pubblicando sul suo profilo Instagram (che al momento raccoglie più di 50mila follower) telefonate registrate, foto e screenshot di conversazioni e-mail e Whatsapp con funzionari del Mic. Oltre a biglietti d'aereo e pezzi di documenti, opportunamente blurrati.



Lui ora si difende così. Con una lunghissima intervista sul primo canale, conferma pubblicamente quanto già detto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri, in un confronto riservato a Palazzo Chigi. Conferma che il ministero non ha pagato alcunché per i viaggi e alloggi per l’imprenditrice campana la quale non è entrata in possesso di alcun documento sulla sicurezza del prossimo G7 della Cultura. Nessun reato ma solo questioni private. Una relazione, in merito alla quale, Sangiuliano porge le sue scuse alle persone a lui vicine coinvolte, loro malgrado, in questa storia. E anche a Giorgia Meloni. "Ho presentato le mie dimissioni alla premier che le ha respinte", dice il ministro della Cultura.



Già oggi pomeriggio il ministro era passato al contrattacco e aveva tirato fuori gli scontrini. Il titolare del dicastero di via del Collegio Romano ha mostrato all’Adnkronos una serie di documenti e l'agenzia di stampa ha potuto così verificare, parlando anche con alcuni protagonisti della vicenda, la sua versione. Lei, fino all'ultimo, ha risposto con le sue story su Instagram. Nelle ultime l'emoticon dei popcorn, uno sfottò in attesa dell'intervista di Sangiuliano, e due punti secondo lei "fondamentali" da chiarire: "Perché è stata strappata la nomina? Perché nelle due dichiarazioni al quotidiano La Stampa è stata storpiata la realtà? Spero di non dover smentire ancora! Un bugiardo recidivo in parlamento non sarebbe sicuramente gradito!".