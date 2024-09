Draghi torna a Bruxelles per presentare il rapporto sulla competitività

L'ex premier incontra von der Leyen e i parlamentare europei per illustrare i contenuti del suo lavoro. Al centro la richiesta di maggiori risorse per la Difesa comune europea

Ci si aspettava sarebbe stato pronto ancor prima delle elezioni europee, ma alla fine il rapporto sulla competitività europea curato da Mario Draghi sarà presentato nelle prossime ore. Un primo giro di incontri informali si terrà in mattinata a Bruxelles con gli alti rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione europea. E poi pomeriggio, dalle 15 in poi, si proseguirà con un incontro dedicato ai leader dei partiti eletti al Parlamento europeo. Due sessioni in cui verrà reso noto un documento che però rimarrà secretato, almeno fino a lunedì prossimo, quando è prevista la sua pubblicazione. Sulle specifiche del rapporto, però, sono già circolate delle bozze. Come quelle anticipate da Politico e che hanno riguardato una parte sostanziosa del documento, quella sulla Difesa europea. Anticipazioni che non hanno fatto particolarmente piacere all'ex premier, che avrebbe preferito non ci fossero fughe di notizie prima dell'incontro ufficiale con le delegazioni dei vari partiti.

Secondo l'ex presidente della Banca centrale europea, per guadagnare competitività nel campo della Difesa alcune soluzioni dovrebbero essere messe in campo: in primis l'istituzione di un'Autorità per l’industria della difesa a livello centrale, che operi per conto dei paesi dell’Ue. Ma anche l'introduzione di un principio di "preferenza europea", che agevoli le fusioni e renda le industrie della Difesa europee più competitive sui mercati internazionali. Misure che hanno trovato d'accordo, per esempio, il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa, che al Foglio le ha definite "apprezzabili".

A ogni modo, anche se sulla generalità dei fronti i dettagli del rapporto sono rimasti inediti, Draghi si è più volte espresso sulla competitività e sulle ricette per rilanciarla a livello europeo. "Abbiamo bisogno di un'Unione europea che sia adatta al mondo di oggi e di domani. Perciò quello che propongo nella relazione che la presidente della Commissione mi ha chiesto di preparare è un cambiamento radicale. Questo è ciò che è necessario", aveva detto lo scorso aprile intervenendo nel corso della Conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio. In quell'occasione tenne un discorso tutto incentrato sulle "ricette" per risollevare l'economia europea. E chissà che non si ritrovio proprio quelle ricette nel rapporto che oggi i parlamentari europei si vedranno illustrare.

