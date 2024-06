I risultati delle elezioni nei comuni ai ballottaggi

Riaprono dalle 7 alle 15 i seggi per il secondo turno delle amministrative, ma l'affluenza è in netto calo. Si vota in 105 comuni, tra cui 14 capoluoghi. Da tenere d'occhio Firenze, Bari, Perugia, Campobasso e Potenza

Si sono riaperti alle 7 di questa mattina i seggi in 105 comuni per il secondo turno delle amministrative. Si vota oggi, lunedì 24 giugno, fino alle ore 15 nei comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e in cui nessuno dei candidati è riuscito a ottenere il 50 per cento più uno delle preferenze nelle elezioni dell'8-9 giugno. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco.

Il centrosinistra, che ha vinto al primo turno in dieci capoluoghi, punta a fare il pieno mentre il centrodestra, che ha vinto in cinque capoluoghi due settimane fa, cerca di ribaltare il risultato o di accorciare le distanze. Le sfide principali ai ballottaggi sono quelle di Firenze e Bari, con il tentativo del centrodestra di conquistare due roccaforti "rosse". In questi due capoluoghi il voto avrà anche un significato di "pronostico" politico, in vista delle regionali che si terranno l’anno prossimo. Toscana e Puglia sono infatti due delle sole quattro regioni guidate dal centrosinistra. In Puglia, inoltre, Michele Emiliano non è ricandidabile per il tetto dei due mandati.

In Umbria (guidata dal centrodestra con la presidente leghista, pronta a ricandidarsi, Donatella Tesei) si voterà invece per le elezioni regionali tra settembre e ottobre. Per questo anche la sfida di Perugia tra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra, che al primo turno si è fermata al 49 per cento) e Margherita Scoccia (48,3 per cento) è da seguire con attenzione.

Ma da tenere d'occhio ci sono anche i risultati di Campobasso e Potenza oltre a Lecce e Caltanissetta.

Cala l'affluenza

Il primo dato che si può rilevare è il netto calo dell'affluenza. Secondo i dati del Viminale, per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 23 ha votato il 37 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 16 punti percentuali. I dati si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni in 102 comuni. Nelle stesse sezioni alle 23 di domenica 9 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era stata del 53,21 per cento. Complessivamente sono 105 i comuni al voto, ma tre comuni in Sicilia non sono monitorati dal sito Eligendo del Viminale.

Tra esami e elezioni

Questa mattina sono iniziati anche gli orali dell'esame di maturità per i 526.317 studenti. Nei comuni al ballottaggio, laddove le scuole sono sede di seggio elettorale, gli orali inizieranno tra qualche giorno.

Le sfide più importanti da seguire

Tre le sfide principali per la poltrona di sindaco: Firenze, Perugia e Bari.

A Firenze, nel duello per Palazzo Vecchio, l'affluenza è nella media nazionale (35 per cento). La candidata Sara Funaro, che ha ottenuto al primo turno il 43 per cento, può contare sul campo largo con il sostegno di M5s e Idv. Dal canto suo il candidato del centrodestra Eike Schmidt, arrivato al 32,86 per cento, ha incassato l'appoggio della "ricostituita" Dc fiorentina e Toscana.

Bassa, invece, l'affluenza a Bari (27 per cento) dove la partita si gioca tra il candidato del Pd, Vito Leccese, che due settimane fa ha ottenuto il 48 per cento, e Fabio Romito, che si è fermato al 29. Anche qui il centrosinistra si è compattato intorno a Leccese dopo l'accordo stretto con Michele Laforgia che al primo turno era sostenuto da grillini e Avs.

A Perugia, dove il dato delle 23 è il più alto tra i capoluoghi (48,58 per cento), le due candidate a sindaca - Vittoria Ferdinandi, centrosinistra e civici, e Margherita Scoccia, centrodestra e civici - hanno votato nella stessa scuola del capoluogo umbro di Borgo XX Giugno, ma in due diverse sezioni. Qui la sfida si gioca sul filo dei voti: Ferdinandi, al primo turno, ha superato di pochissimo (49 per cento) la sua rivale (48.3).

Risultato che appare meno incerto, invece, a Campobasso (alle 23 l'affluenza è del 35,78) dove hanno votato entrambi i candidati. Per il centrodestra è in corsa Aldo De Benedittis che al primo turno ha sfiorato il 50 per cento staccando di 16 punti l'avversaria Marialuisa Forte. Quest'ultima, però, al ballottaggio può contare sul sostegno del candidato Pino Ruta, 20 per cento di consensi ottenuti il 10 giugno.

A Potenza, infine, dove alle 23 ha votato il 40,96 per cento dell'elettorato, sono in corsa Francesco Fanelli (centrodestra) e Vincenzo Telesca (centrosinistra). Nel primo turno Fanelli (Lega, vicepresidente uscente della Giunta lucana) ha raggiunto il 40,6 contro il 32,4 dell'avversario.

Nella sfida di Lecce (buona affluenza al 45,75 per cento), il candidato del centrodestra, l'ex ministra Adriana Poli Bortone che ha sfiorato la vittoria al primo turno, duella con il sindaco uscente Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra. Ancora in calo l'affluenza nel turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di Caltanissetta, dove si affrontano l'esponente di centrodestra Walter Tesauro e la candidata del centrosinistra Annalisa Petitto. Alla chiusura dei seggi alle 23 si era recato alle urne il 27,89 per cento degli aventi diritto, con un calo di 18,34 punti rispetto al primo turno