Volti, espressioni e smorfie dal G7: le foto del summit a Borgo Egnazia

"Sto molto bene, grazie", dice sorridendo la premier Giorgia Meloni prima di accogliere i leader al summit che da oggi prende il via in Puglia. Sorrisi, strette di mano e bel tempo fanno da cornice alle discussioni su intelligenza artificiale, guerra in Ucraina, medio oriente e immigrazione

"Presidente, come sta?". "Bene, grazie". Lo dice in posa e sorridendo la premier Giorgia Meloni all'apertura dei lavori del G7 a Borgo Egnazia, rispondendo alla domanda di un giornalista durante il consueto momento con i fotografi. Facce contente, smorfie e risate sono state dunque immortalate durante l'accoglienza dei leader arrivati in Puglia al forum intergovernativo. Da oggi fino a sabato Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Fumio Kishida, Justin Trudeau, Charles Michel e Ursula von der Leyen, insieme a Giorgia Meloni, discuteranno di diversi argomenti in agenda, dalla politica internazionale alle nuove tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale.

"Grazie per essere qui, è un orgoglio per noi ospitarvi", ha detto la premier durante la conferenza stampa di apertura. Nel pomeriggio di oggi i capi di stato e di governo affronteranno un primo argomento: Africa, Mediterraneo e migrazioni. Si proseguirà, poi, con una sessione sul medio oriente, ma l'appuntamento centrale di oggi è quello legato all'Ucraina.

Nel pomeriggio è infatti previsto l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed è in via di definizione l'accordo per l'utilizzo degli asset russi congelati da destinare alla ricostruzione dell'Ucraina. I lavori saranno intervallati da eventi culturali, previsti anche spazi per incontri bilaterali tra i vari paesi. A chiudere il primo giorno, la cena al castello Svevo di Brindisi alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani, invece, è prevista la presenza di Papa Francesco per la sessione sull'intelligenza artificiale.

