Europee 2024: chi sono i 76 italiani eletti a Bruxelles, partito per partito

Vannacci, Salis, e (alla fine) Tarquinio. Ecco tutti gli eurodeputati che siederanno nel Parlamento europeo. A esprimerne di più è Fratelli d'Italia, segue il Pd. Mentre per le altre forze politiche il numero è intorno agli otto esponenti. Terzo Polo escluso

Urne chiuse, seggi scrutinati. A due giorni dal voto per le elezioni europee, ecco i 76 membri italiani che siederanno al Parlamento a Bruxelles. A votare sono stati più di 23 milioni di italiani, poco meno della metà degli aventi diritto (51 milioni). L'affluenza non ha infatti toccato il 50 per cento, fermandosi al 49,69. Chi eleggerà più deputati europei è Fratelli d'Italia, partito vincitore della tornata elettorale, segue il Pd. Il nuovo parlamento europeo mantiene pressoché le caratteristiche politiche del precedente: con la vittoria del Partito popolare europeo sembra spianata la strada per un secondo mandato della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

I leader delle forze politiche del nostro paese che si sono candidati capilista nelle circoscrizioni con ogni probabilità rinunceranno al seggio conquistato, facendo slittare la lista in avanti di un posto. Mentre i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni, entro otto giorni dall'ufficializzazione, dovranno sceglierne una di elezioni, in modo che nelle altre si faccia spazio a un ulteriore posto. In caso contrario l'ufficio elettorale procederà a decretarla mediante sorteggio. Ecco chi saranno gli eurodeputati, partito per partito.

Gli eletti di Fratelli d'Italia: 25 eurodeputati

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa

Vivaldini Paolo

Inselvini Elena

Donazzan Stefano

Cavedagna Sergio

Berlato Alessandro

Ciriani Daniele

Polato Piergiacomo

Sibiano Nicola

Procaccini Marco

Squarta Carlo

Ciccioli Antonella

Sberna Francesco

Torselli Alberico

Gambino Francesco

Ventola Denis

Nesci Michele

Picaro Chiara

Gemma Giuseppe

Milazzo Ruggero Razza



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, candidata capolista di tutte le circoscrizioni, ha rinunciato al seggio a Bruxelles nonostante sia stata la leader delle forze politiche a ottenere più preferenze: 2,4 milioni di elettori hanno infatti scritto "Giorgia" nella scheda elettorale. Il partito ha ottenuto il 28,81 per cento dei consensi e darà forza al partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. Domani in Puglia inizia il G7: Meloni sarà una dei pochi leader a presentarsi sotto una posizione di forza, a discapito, ad esempio, del "dimissionario" presidente francese Emmanuel Macron e dell'indebolito cancelliere tedesco Olaf Scholz.



Gli eletti del Partito Democratico: 20 eurodeputati

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan

Irene Tinagli

Brando Benifei

Stefano Bonaccini

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Dario Nardella

Matteo Ricci

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Georgia Tramacere

Giuseppe Lupo

Marco Tarquinio



Anche la segretaria del Pd Elly Schlein rinuncerà al seggio di Bruxelles per continuare a fare politica nel nostro paese. Mentre fino alla tarda serata di ieri non era stata del tutto confermata l'elezione di Marco Tarquinio: complici i ritardi nello scrutinio avvenuti a Roma, all'esponente dell'area democratica dei dem mancava una manciata di voti per rientrare tra gli eletti nella lista. Voti che potrebbero essere arrivati dalla comunità di Sant'Egidio della capitale. A fare il boom di preferenze, infine, l'ex sindaco di Bari Antonio Decaro. Il Partito democratico ha ottenuto il 24,08 per cento dei voti e siederà tra le fila del partito dei Socialisti Europei.

Gli eletti di Forza Italia: 9 eurodeputati

Herbert Dorfmann (Svp)

Letizia Moratti

Massimiliano Salini

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Edmondo Tamajo

Marco Falcone

Flavio Tosi (in attesa della conferma)



Il segretario di Forza Italia e attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani era candidato capolista in tutte le circoscrizioni: ha raccolto 390mila preferenze, ma non siederà tra gli eurodeputati a Bruxelles. Gli azzurri, dopo le elezioni, diventano la seconda forza politica dell'attuale maggioranza di governo: 9,61 per cento. Gli azzurri eletti siederanno tra le fila del Partito Popolare europeo.



Gli eletti del Movimento 5 stelle: 8 eurodeputati

Gaetano Pedullà

Sabrina Pignedoli

Carolina Morace

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Giuseppe Antoci

Gianluca Ferrara



Il Movimento 5 stelle ha ottenuto un risultato elettorale considerato un vero e proprio flop. Cosa che ha spinto il leader Giuseppe Conte ad avviare un'indagine interna "per capire il perché del risultato". Ieri è arrivato anche l'attacco diretto del figlio del fondatore del partito, Roberto Casaleggio. A urne chiuse guadagna un 9,99 per cento. Gli eletti siederanno tra le fila dei deputati senza un partito europeo di riferimento.



Gli eletti della Lega: 8 eurodeputati

Roberto Vannacci

Isabella Tovaglieri

Raffaele Stancanelli

Angelo Ciocca

Paolo Borchia

Aldo Patriciello

Anna Maria Cisint

Silvia Sardone

Susanna Ceccardi



Gli ultimi quattro nomi dei candidati della Lega sono in attesa della scelta che farà il generale Roberto Vannacci: in quanto proclamato eletto in tutte le circoscrizioni, entro la prossima settimana dovrà comunicare in quale vuole effettivamente essere eletto. In caso contrario l'ufficio procederà a scegliere la zona tramite sorteggio. Questa scelta, poi, toglierà il posto a uno degli ultimi quattro candidati del Carroccio, visto che Vannacci sarà inserito nella lista della circoscrizione, facendo dunque scalare in basso il resto degli esponenti. La Lega ha confermato il risultato delle scorse politiche, diventando però la terza forza politica della maggioranza: con il suo 9 per cento è superata da Forza Italia. Gli esponenti si siederanno tra le fila del partito europeo sovranista Identità e Democrazia.



Gli eletti di Alleanza Verdi e Sinistra: 6 eurodeputati

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Ignazio Marino

Francesco Borrelli

Leoluca Orlando

Benedetta Scuderi

Cristina Guarda



Ilaria Salis andrà al Parlamento a Bruxelles, uscendo quindi dagli arresti domiciliari a Budapest. Anche qui, come per la Lega, gli ultimi quattro candidati sono in attesa di sapere in quale circoscrizione Salis e Mimmo Lucano vogliono essere effettivamente eletti in quanto la prima ha vinto in nord ovest e nelle isole e il secondo in tutte. La scelta implica che uno dei quattro nomi resterà fuori dal Parlamento di Bruxelles. Avs ha ottenuto il 6,73 per cento e siederà tra i banchi del partito europeo dei Verdi.



Terzo Polo, il polo escluso

Sia la lista di scopo Stati Uniti d'Europa, sia Azione non hanno superato la soglia di sbarramento del 4 per cento: Matteo Renzi ed Emma Bonino si fermano al 3,76 per cento, mentre Azione al 3,35. Un buon 7 per cento di elettori, quindi, non avrà una rappresentanza tra i seggi di Bruxelles. Se fossero stati eletti, gli eurodeputati sarebbero andati a sedersi tra le fila di ReNew Europe, il partito dei centristi. I litigi interni hanno però impedito a entrambi di eleggere una manciata di esponenti. L'unico italiano eletto del partito ReNew è Sandro Gozi, che però ha giocato la competizione in Francia.