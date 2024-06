"Forse mi iscrivo alla Lega". Il Vannacci-show a Roma per la chiusura della campagna elettorale con Salvini

Il generale in piazza Santi Apostoli per l'ultimo appuntamento prima delle elezioni. Il segretario del Carroccio: "Il voto per noi è un voto per la pace"

"Non so se iscrivermi alla Lega, ma condivido i principi. L'importante non è il partito, ma condividere i principi". Cosi ha risposto il generale Roberto Vannacci ai cronisti presenti in piazza Santi Apostoli, a Roma, che gli chiedevano se si iscriverà al partito e prenderà la tessera della Lega, alla chiusura della campagna elettorale per le europee insieme al segretario della Lega Matteo Salvini. "Il voto per la Lega è un voto per la pace" dice Salvini che dal palco difende i confini nazionali "e portare sicurezza in Europa". "Per la prima volta il centrodestra ha la possibilità di diventare maggioranza" a Strasburgo, dice Salvini chiudendo la campagna elettorale e invitando il generale Vannacci sul palco per i saluti finali.