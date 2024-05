Il premierato? C'è chi preferisce rincorrere i fascisti su Marte

Nessuna violazione del principio di sovranità, nessuna alterazione della forma repubblicana: la riforma costituzionale proposta dal governo Meloni può non piacere, ma dire, come fa l’opposizione, che è un pericolo per la Costituzione è una barzelletta

Il dibattito parlamentare che si è animato negli ultimi giorni attorno ai temi del premierato ha aiutato gli osservatori meno distratti a mettere a fuoco alcuni elementi interessanti relativi al futuro di quella che è la più importante riforma del governo Meloni. Un elemento di interesse riguarda la volontà da parte della maggioranza di dimostrare in tutti i modi il suo profilo dialogante sul tema (tentativo non perfettamente riuscito). Un secondo elemento di interesse riguarda la volontà da parte delle opposizioni di dimostrare in tutti i modi che la riforma su cui punta il governo Meloni non è altro che il riflesso dello spirito autoritario, antidemocratico, orbaniano, praticamente fascista che anima la maggioranza alla guida del paese (tentativo perfettamente riuscito nelle chat di Massimo Giannini).