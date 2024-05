Boschi: perché la Rai favorisce Loft, e il Fatto, e trascura le sue numerose competenze interne?

Al direttore - Stupisce che i vertici Rai non sappiano nulla degli accordi conclusi per la trasmissione di Peter Gomez su Rai3. Nessuna risposta è arrivata dall’amministratore delegato e dal direttore generale di fronte alle richieste precise che ho posto in commissione di vigilanza sui contratti stipulati dalla Rai con la società Loft per l’acquisto del format di Peter Gomez e sulle eventuali trattative per l’acquisto di ulteriori prodotti editoriali con la società del gruppo de il Fatto Quotidiano. Una vicenda su cui peraltro aveva già acceso i riflettori proprio il Foglio. In particolare, sarebbe stato interessante sapere il valore economico dei contratti conclusi o di quelli in fieri, ma il dott. Rossi e il dott. Sergio hanno ammesso di non saperne nulla e che avrebbero approfondito la questione. Nessuna parola da parte loro neppure sul perché la scelta della Rai sia ricaduta proprio sulla società editoriale Loft e non su altre, ma soprattutto sul motivo per cui la Rai preferisca rivolgersi a società e professionisti esterni anziché avvalersi delle numerose competenze interne.



Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE