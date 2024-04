Radio Radicale in via Tasso il 25 aprile. Che cosa vuol dire dire antifascismo oggi?

Una linea del tempo che collega ieri e oggi, nel giorno della Liberazione, per non chiudere in una teca il discorso sull’antifascismo e anzi ampliare l’orizzonte su che cosa significhi essere antifascisti oggi: proprio per questo domani, 25 aprile, Radio Radicale, spiega la direttrice Giovanna Reanda, trasmetterà in diretta tra le 10 e le 14 da via Tasso, ora sede del Museo Storico della Liberazione e ieri del comando del Servizio di Sicurezza delle SS.

