Gli antifascisti progressisti timidi con i fascismi del nostro presente

Ci sono gli imbecilli e poi ci sono i fascisti. Trasformare i primi nei secondi significa non voler capire quando i secondi ci sono davvero. L’antifascismo che guarda al passato (Agp), di fronte a casi come quello di Antonio Scurati, ci sguazza e ha anche buone ragioni per farlo. La tesi dell’Agp è che oggi, in Italia, vi è una destra molto pericolosa per quello che fa, per quello che dice, per quello che non dice. E ogni volta che ve ne è l’occasione la tesi che viene offerta all’opinione pubblica è sempre la stessa. Giorgia Meloni guida un governo nostalgico, attraversato ancora oggi da evidenti pulsioni fasciste. E la dimostrazione del fatto che Meloni sia una nemica giurata dell’antifascismo è testimoniata da numerosi fattori.



