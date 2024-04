Bonelli e Fratoianni, Gatto e Volpe di un'Alleanza Verdi e Sinistra in imprevista ascesa

Gemelli diversi possono oggi sembrare, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i dioscuri di quell’Alleanza Verdi e Sinistra cui riesce spesso, in questi giorni, lo scacco matto ai danni del povero Pd di Elly Schlein, stretto tra loro e un Giuseppe Conte in modalità “questione morale”. Ultimo ma non ultimo episodio dell’ascesa mediatica del duo, la candidatura di Ilaria Salis detenuta a Budapest, e in precedenza protagonista di un abboccamento finito in nulla con i dem che volevano fare la stessa cosa. Colmo dei colmi (per il Pd), il 25 aprile prossimo venturo il padre di Ilaria, Roberto, salirà sul palco dell’Anpi, associazione degli ex partigiani molto vicina ai vertici di Avs. E dunque si ritrovano gemelli diversi ma non separati alla nascita, Bonelli e Fratoianni, ché mai, nelle loro storie parallele, disomogenee per età e formazione, sono stati uniti come sono ora, Gatto e Volpe di una serie di successi intanto d’immagine e poi forse elettorali (loro assicurano di essere già oltre il quorum per Strasburgo), per una di quelle giravolte del destino politico capace di premiare e punire anche per eterogenesi dei fini.



