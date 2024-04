"Ciak, Europa si vota!". Domani la premiazione dei migliori cortometraggi

Alle 11 la cerimonia dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. Un modo in più per sensibilizzare i giovani a votare alle prossime elezioni europee

La prima edizione del concorso "Ciak, Europa si vota!" è giunta al termine. Domani alle 11 all' Esperienza Europa – David Sassoli, si terrà la cerimonia di premiazione. L’iniziativa, promossa da Fondazione Cinema per Roma, Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Parlamento europeo – Ufficio in Italia, ha coinvolto giovani filmmaker, videomaker, professionisti e appassionati di arti visive. Il concorso, presentato durante la scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, mirava alla realizzazione di un video breve, della durata massima di tre minuti, con l’obiettivo di ispirare, informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare le generazioni più giovani, sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee che si terranno nei ventisette Stati Membri dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno 2024.

Una giuria, nominata congiuntamente da Fondazione Cinema per Roma, Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Parlamento europeo – Ufficio in Italia, decreterà i vincitori del contest. In palio, premi in denaro da mille a tremila euro per i primi tre classificati e accrediti gratuiti per la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, per i primi dieci classificati.