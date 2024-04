Il no di Bruno Vespa all'offerta di Mediaset

Conduttori che vanno, conduttori che restano. E’ di queste ore la notizia che l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha deciso di passare clamorosamente alla Nove. Non è la prima e non è l’ultima delle fughe dalla Rai. Prima di Amadeus, nella stagione meloniana, c’è stato Fabio Fazio (andato con grande successo alla Nove). Poi c’è stata Bianca Berlinguer (andata con minore successo a Mediaset). Ce ne saranno altri? A quanto risulta al Foglio, negli ultimi mesi alcuni concorrenti della Rai hanno cercato di portare via anche un altro conduttore pesante: Bruno Vespa. A provarci è stata Mediaset. Non in modo generico ma con un’offerta precisa: un milione in più rispetto al compenso del conduttore.

