Procaccini (FdI): “Il no della Lega al patto migrazioni? E' campagna elettorale”

Il presidente del gruppo Ecr ed eurodeputato di FdI Nicola Procaccini dice che il voto sul Patto migrazione e asilo “non è il nostro ideale, ma sotto diversi aspetti migliora lo status quo. E segnala un cambio di paradigma sulle politiche migratorie, su cui si potrà ripartire nella prossima legislatura”. Per questo, anche per il riconoscimento che “il ministro Piantedosi ha fatto un ottimo lavoro”, si nota la distanza dalle posizioni della Lega, che quell’accordo per larga parte l’ha rifiutato. Insomma, Salvini ha rinnegato il lavoro di Piantedosi? “Ma anche loro sanno che rispetto a 2-3 anni fa è cambiato tutto, che c’è stata una virata importante sul tema immigrazione. Purtroppo l’approssimarsi delle elezioni europee e della campagna elettorale condiziona le scelte di tutti”, dice Procaccini al Foglio. “E’ chiaro che per la Lega, come per noi o per il Pd, non è mai facile trovare il giusto equilibrio tra la posizione nazionale e l’appartenenza al gruppo europeo. Che nel loro caso ricomprende anche partiti come i tedeschi dell’AFD. Sull’immigrazione c’è ancora del lavoro da fare, ma il voto sul Patto è importante perché prima di poterlo rimaneggiare passeranno alcuni anni”.

