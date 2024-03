Il ricordo di Simeone di Cagno Abbrescia pacifica la politica barese

La scomparsa del sindaco forzista (dal 1995 al 2004) stempera le tensioni infuocate in città dopo la nomina della commissione d’accesso del ministero dell’Interno per verificare le eventuali infiltrazioni mafiose nelle istituzioni

Tutto grazie all’intercessione del santo vescovo di Myra. Il dovere della memoria del “sindaco-galantuomo”, Simeone di Cagno Abbrescia, sospende per qualche ora l’infuocata campagna elettorale in corso a Bari per il rinnovo del Consiglio comunale dopo il decennio di Antonio Decaro.