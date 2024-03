I piani dei Berlusconi. Pronta un casa editrice tutta sul Cav. E su Pier Silvio da FI sono sicuri: “Scenderà in campo”

“Non possiamo lasciare che le idee di nostro padre muoiano con lui”. Tra Arcore, Segrate e Cologno Monzese risuonano queste parole. Investono le aziende dei Berlusconi, ma soprattutto il futuro di Forza Italia. Quando Marina ha reso note le ultime quattro pagine scritte dal Cav. poco prima che morisse, ha rimarcato l’importanza di questo “lascito”. Che era tutto politico. Per questo, oltre alle celebrazioni come quella di ieri per i trent’anni dalla prima vittoria di Forza Italia, ha in animo ben altro: il lancio di un nuovo e ambizioso marchio editoriale, sotto la Mondadori, che avrà il nome e la firma “Silvio Berlusconi”. Mentre in FI sono sicuri: “Prima o poi Pier Silvio scenderà in campo”.

